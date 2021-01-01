В Москве в новогоднюю ночь родились почти полсотни детей
Катерина Медведева
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В Новый год в Москве родились почти полсотни малышей. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.
«В родильных домах Москвы посетителям рады всегда, и новогодняя ночь – не исключение. В самую чудесную ночь в году московские врачи помогли стать родителями десяткам семей», — говорится в сообщении.
Всего в ночь на 1 января родились 49 малышей — 21 девочка и 28 мальчиков.
Первый новорожденный москвич появился в 0.25 1 января в роддоме при городской клинической больнице им. В.В. Виноградова. Его вес – 3,2 кг.
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