В Москве в новогоднюю ночь родились почти полсотни детей

В Новый год в Москве родились почти полсотни малышей. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

«В родильных домах Москвы посетителям рады всегда, и новогодняя ночь – не исключение. В самую чудесную ночь в году московские врачи помогли стать родителями десяткам семей», — говорится в сообщении.

Всего в ночь на 1 января родились 49 малышей — 21 девочка и 28 мальчиков.

Первый новорожденный москвич появился в 0.25 1 января в роддоме при городской клинической больнице им. В.В. Виноградова. Его вес – 3,2 кг.

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