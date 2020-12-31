Более 90,6 млн тестов на COVID-19 проведено в России

Более 90,6 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За сутки было сделано 445 тысяч тестов.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением остается 663 186 человек.

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