В Риге произошел взрыв в жилом доме

В жилом доме в Риге произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter Государственной пожарно-спасательной службы Латвии.

ЧП произошло в районе Агенскалнс. Взрыв произошел в трехэтажном здании, в результате были задеты второй и третий этажи.

В заявлении службы отмечается, что информация о произошедшем была получена в 01.22 (02.22 мск). Жители соседних районов заявили, что звук мощного взрыва был слышен во многих районах города.

«В настоящий момент известно об одном пострадавшем, 5 человек были эвакуированы», — подчеркнули в службе.