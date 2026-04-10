Определены города России с самыми удачно расположенными отелями

Великий Новгород и Казань оказались городами с самыми удачно расположенными отелями. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сервис составил рейтинг городов, гостиницы которых отличаются лучшим расположением с точки зрения туризма. Для этого аналитики обработали около 12 000 отзывов на 2000 отелей в ста самых популярных у путешественников городах России. Этот рейтинг стал частью масштабного исследования, в котором рассматривались самые разные параметры проживания — от качества завтраков до работы персонала.

В категории «Лучшее расположение» специалисты проанализировали процент отзывов об объектах размещения, в которых гости отмечали удачное (чаще всего центральное или в зеленом районе) местоположение отеля, удобную транспортную доступность, наличие парковки, хорошую инфраструктуру поблизости и потрясающие виды на город.

Лидером списка стал Великий Новгород: в 65% отзывов постояльцы хвалят отели города за их расположение в центре и рядом с рекой Волхов. Путешественники отмечают шаговую доступность достопримечательностей и пристани, а также наличие парковки при многих гостиницах. Вторую строчку заняла Казань (63%). Гостям города нравится жить в центре, недалеко от вокзала и рядом с основными пешеходными улицами — этим, по мнению путешественников, отличаются многие гостиницы столицы Татарстана. На третьем месте оказался Петрозаводск (59%), где туристы высоко оценивают близость отелей и других объектов размещения к набережной и железнодорожному вокзалу.

Четвертую позицию занял Суздаль с показателем 58%. В отзывах путешественники выделяют близость к Кремлю, пешую доступность всех основных локаций и наличие охраняемых парковок. Замыкает пятерку лидеров Нижний Новгород (57%). Здесь туристов радует шаговая доступность набережной и непосредственная близость к местному Арбату — главной пешеходной улице с множеством ресторанов и магазинов. Следом идет Зеленоградск, набравший 56% позитивных откликов. Гости города ценят близость отелей к морю, променаду, колесу обозрения и другим точкам притяжения.

Гостиницы Костромы расположились на седьмом месте (55%): постояльцам многих отелей особенно комфортно проживать рядом с историческим центром, откуда рукой подать до главных достопримечательностей и кафе. Восьмую строчку занял Светлогорск (54%), в котором путешественникам нравится близость к железнодорожной станции и ухоженные территории многих гостиниц. На девятом месте находится Иркутск (53%). Туристы чаще всего отмечают расположение отелей в самом центре города, рядом с парком и городской набережной. Замыкает десятку лидеров Калининград (52%). В этом городе гости обращают внимание на удобную транспортную развязку, близость к железнодорожному и автовокзалу, а также небольшое расстояние до основных достопримечательностей.

