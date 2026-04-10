Ветврач категорически запретила давать питомцам крашеные яйца

Пасхальный стол может обернуться для питомцев тяжелым отравлением. Главные риски в эти дни связаны с шоколадом, куличами, сладостями с ксилитом, а также с упаковкой и декором, которые животные нередко проглатывают вместе с едой, рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач, эксперт бренда кормов для собак и кошек AlphaPet Дарья Богданова.

По ее словам, самый опасный продукт для собак и кошек — шоколад. Причина в теобромине и кофеине, которые содержатся в какао. Организм животных выводит эти вещества гораздо медленнее, чем организм человека, поэтому они быстро поражают нервную и сердечно-сосудистую системы. Чем выше содержание какао, тем выше риск: самым опасным остается темный шоколад. Среди симптомов — рвота, диарея, беспокойство, дрожь, учащенное сердцебиение, аритмия, в тяжелых случаях возможны судороги, кома и остановка сердца.

«Кошки реже едят шоколад добровольно, но это не делает его безопасным. Опасность сохраняется даже при небольшом количестве, особенно если питомец слизал глазурь, крем или добрался до сладкой выпечки», — заявила она.

Еще одна пасхальная угроза — крашеные яйца, точнее то, что их сопровождает.

«Сами яйца не относятся к главным токсинам праздника, но питомец может проглотить декоративную пленку, фольгу или остатки луковой шелухи. Лук и другие растения семейства Allium способны вызывать у собак и кошек гемолитическую анемию, причем клинические признаки иногда появляются только через несколько дней. Среди них — вялость, бледность слизистых, отказ от еды, рвота и потемнение мочи», — предупредила ветврач.

Опасность представляет и кулич. Если животное съест сырое дрожжевое тесто, оно может продолжить бродить в желудке, вызвать вздутие и алкогольную интоксикацию.

«Если речь о готовой выпечке, риск связан с изюмом и виноградом: у собак они способны спровоцировать острую почечную недостаточность. Отдельно врач советует держать подальше конфеты, мармелад и любую сладкую выпечку с ксилитом — этот подсластитель может вызвать у собак резкое падение сахара в крови и печеночную недостаточность», — сказала эксперт.

Если питомец съел шоколад, изюм, сладость с ксилитом или любой подозрительный праздничный продукт, ждать симптомов нельзя. Нужно сразу связаться с ветеринарным врачом и как можно быстрее везти животное в клинику, взяв с собой упаковку продукта. Домашние способы помощи без консультации специалиста в такой ситуации опасны.

«То, что для человека остается праздничным угощением, для кошки или собаки может стать ядом. На Пасху владельцам стоит заранее убрать со стола шоколад, куличи, крашеные яйца, фольгу и сладости и предупредить гостей, чтобы они не кормили питомца», — подчеркнула Богданова.

