В Белгородской области при налете дронов пострадали четыре человека

Гладков сообщил о четырех пострадавших при налете БПЛА на Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что при налете беспилотников на регион пострадали еще четыре человека.

По словам главы региона, в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ) обратились четверо. Двое — мужчина и женщина — пострадали от удара дрона на участке автодороги Белгород — Шебекино. Еще один мужчина был ранен в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль на той же трассе.

По информации Гладкова, четвертая пострадавшая — 15-летняя девочка — самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ после атаки дрона на село Нежеголь. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног. Для дальнейшего обследования ее направят в детскую областную клиническую больницу.

Днем 9 апреля глава Белгородской области сообщил, что семь человек получили ранения в результате налетов украинских дронов на Шебекинский округ.

8 апреля в селе Нежеголь Шебекинского округа украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль. В результате удара, четыре человека получили ранения, один не выжил.

Ранее житель Белгородской области получил перелом бедра из-за атаки беспилотника.

 
