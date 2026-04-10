Стало известно, при каких условиях начнутся переговоры Ирана с США

Tasnim: переговоры Ирана с США не начнутся, пока не прекратятся атаки по Ливану

Намеченные в Исламабаде переговоры между представителями Ирана и США не начнутся, пока Вашингтон не выполнит свои обещания по вопросу о прекращении боевых действий со стороны израильских сил в Ливане. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

Они утверждают, что переговоры были приостановлены до тех пор, пока Вашингтон не выполнит свои обязательства по Ливану.

Также источник опроверг информацию о прибытии иранской переговорной команды в столицу Пакистана.

До этого общественный деятель Дмитрий Василец заявил, что США начнут наземную операцию с сотнями тысячами военных в Иране после перемирия.

7 апреля США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. В рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать для прохождения судов Ормузский пролив.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.