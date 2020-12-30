Путин запретил распространять данные о силовиках

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение сведений о сотрудниках правоохранительных органов и судов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, государственные органы могут «закрывать» данные о своих сотрудниках вне зависимости от наличия угрозы их жизни и имуществу.

Список сотрудников, данные которых будут «закрыты», могут определять руководители соответствующих органов. Закон распространяется на сотрудников судов, работников, ведущих оперативно-разыскные мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел и ряда других служб.

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