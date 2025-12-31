Итальянский экс-футболист мечтает работать в «Зените»

Андреа Д'Амико, представитель бывшего защитника петербургского «Зенита» Доменико Кришито, заявил, что его клиент мечтает вернуться в команду в качестве тренера. Его слова передает Telegram-канал «МЯЧ RU».

«Доменико здорово прогрессирует как тренер. Насколько я знаю, в системе «Дженоа» им очень довольны. Как он рассказывал, ему было бы интересно поработать в России», — сказал Д'Амико.

Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За это время он провел за клуб 224 матча, в которых забил 20 мячей и сделал 29 результативных передач. С петербургским клубом итальянец дважды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также выигрывал Кубок страны.

В составе сборной Италии он сыграл 26 матчей.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

