Москвичей предупредили о появлении лжекоммунальщиков в праздники

Москвичей предостерегли от мошенников, которые могут активизироваться в новогодние праздники под видом коммунальщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

«К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит», — приводит пресс-служба слова вице-мэра столицы Петра Бирюкова.

Отмечается, что злоумышленники часто пытаются продать дорогое оборудование, которое может оказаться опасным при эксплуатации.

Бирюков уточнил, что с 31 по 11 января городские службы Москвы не планируют проведение по квартирных обходов и проверок. Он напомнил, что коммунальщики никогда не приходят без предупреждения, если не возникла аварийная ситуация.

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