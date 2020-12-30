ФМБА планирует до Нового года начать испытания препарата от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против коронавируса до начала Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя агентства Веронику Скворцову.

Речь идет об этиотропном препарате, который влияет непосредственно на вирус.

По словам Скворцовой, доклинические исследования показали полную безопасность препарата, в связи с тем что он не действует на организм и на иммунитет человека, а также эффективность более 99%.

«В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года», — добавила Скворцова.

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