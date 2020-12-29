В РФПИ анонсировали испытания вакцины Центра Гамалеи и AstraZeneca в трех странах
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал скорое начало клинических испытаний комбинированной вакцины от коронавируса российского Центра им. Гамалеи и компании AstraZeneca.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы начинаем клинические испытания в трех странах уже буквально в ближайшее время», – отметил Дмитриев.
Ранее Центр им Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Только «Спутником V»: россиян не будут прививать совместной с AstraZeneca вакциной
— Гинцбург оценил эффективность комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
— Глава Центра Гамалеи рассказал о работе с AstraZeneca по вакцине от COVID