В РФПИ анонсировали испытания вакцины Центра Гамалеи и AstraZeneca в трех странах

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал скорое начало клинических испытаний комбинированной вакцины от коронавируса российского Центра им. Гамалеи и компании AstraZeneca.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы начинаем клинические испытания в трех странах уже буквально в ближайшее время», – отметил Дмитриев.

Ранее Центр им Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

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