Паспорт привитого от коронавируса будет доступен на портале госуслуг
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что привившиеся от коронавируса граждане смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что правительство планирует запуск такой услуги в январе.
Паспорт вакцинированного будет выдаваться в автоматическом режиме при входе в личный кабинет, уточнил министр.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Вакцина была доставлена во все регионы 15 декабря.
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