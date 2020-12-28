Кампания экстренной вакцинации от COVID-19 началась в Ухане

В китайском городе Ухань, где была впервые обнаружена вспышка коронавируса, стартовала кампания по проведению вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Замглавы городского Центра по контролю и профилактике заболеваний Хэ Чжэньюй уточняет, что программа вакцинации стартовала в четверг, 24 декабря.

По его словам, привиться от коронавируса могут определенные группы населения в возрасте от 18 до 59 лет. Кроме того, он добавил, что для проведения вакцинации пункты по вакцинации были развернуты в 48 клиниках в 15 районах города.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 81,2 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ВОЗ убеждены, что мутация коронавируса продолжится

— В мире за сутки коронавирусом заразились 441 тысяча человек

— В Москве в новогоднюю ночь заведения будут работать до 23.00