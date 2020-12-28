В Германии восемь человек получили 5-кратную дозу вакцины Pfizer

В Германии восемь сотрудников дома престарелых получили по ошибке пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местных властей.

Как отмечается, инцидент произошел в одном из домов престарелых в немецком городе Штральзунд.

Пятикратную дозу препарата получили семеро работниц и один работник в возрасте от 66 до 82 лет.

Четверо из них находятся под стационарным наблюдением в клинике с симптомами гриппа, другие — в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения.

Глава администрации района Штефан Керт объяснил, что данный случай связан с «индивидуальной ошибкой».

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