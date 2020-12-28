Присяжные признали виновным срочника Шамсутдинова по делу о расстреле сослуживцев

Суд присяжных в понедельник, 28 декабря, признал виновным солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре 2019 года сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве и в покушении на убийство, отметили при этом, что заслуживает снисхождения», — цитирует агентство слова представителя Второго Восточного окружного военного суда в Чите, где проходят заседания.

В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В результате восемь человек погибли, еще двое были тяжело ранены. Срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Ему предъявили обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц». Шамсутдинов признал вину.

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