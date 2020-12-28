Россияне рассказали, что собираются загадать в новогоднюю ночь

Исследование Работа.ру, которое приводит РИА «Новости», показало, что россияне планируют загадать в новогоднюю ночь.

Так, 35% участников исследования загадает окончание пандемии коронавируса в 2021 году. При этом самыми популярными пожеланиями в новогоднюю ночь станут здоровье себе и близким (51%), высокая зарплата (44%), счастье (42%).

Согласно исследованию, некоторые граждане будут загадывать покупку квартиры, дачи или автомобиля (28%), найти свое призвание (23%).

Также часть из них загадают провести год без катаклизмов и катастроф (19%), найти любовь (15%), осуществить путешествие мечты (14%) и не заразиться COVID-19 (10%).

Стоит отметить, что часть опрошенных пожелают найти чемодан с миллионов долларов (20%).

Некоторые респонденты загадают работать в удаленном режиме весь год (7%). При этом поскорее вернуться на работу в офис захотят лишь 2% россиян.

Исследование проводилось в декабре 2020 года. Его участниками стали более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

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