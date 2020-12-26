Япония закрывает границы на месяц

Япония закрывает на месяц границы для всех въезжающих, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на постановление правительства.

«Ограничения вводятся в порядке превентивных мер в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран», — отмечается в заявлении.

Меры будут действовать с 28 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.

В Японии коронавирусом заразились 218 385, выздоровели 180 032, погибли 3 052 человека.

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