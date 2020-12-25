В России выявлено еще 29 018 случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедший день выздоровели 27 397 человек, скончались 563.
За все время пандемии коронавирус подтвердился у 2 992 706 жителей России, их них вылечились 2 398 254, скончались 53 659.
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