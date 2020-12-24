Украина намерена препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны намерены оказывать сопротивление реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Так он отреагировал на слова главы Крыма Сергея Аксенова о том, что в регионе готовятся начать строительство опреснительных сооружений.

«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — подчеркнул Кулеба.

Крымское правительство подготовило план, согласно которому планируется разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры для решения проблемы водоснабжения в регионе.

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