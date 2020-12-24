Власти Чукотки и Красноярского края объявили 31 декабря выходным

Власти Красноярского края решили сделать 31 декабря выходным днем в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Там рассказали, что указ сейчас готовится. Уточняется, что юристы прорабатывают детали документа, в том числе рассматривают возможность сделать это без переноса с другого выходного дня.

Кроме того, 31 декабря выходным днем сделали на Чукотке. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Роман Копин.

«31 декабря — выходной день на Чукотке... Рекомендую всем работодателям на территории округа установить выходной в канун Нового года», — написал он.

Ранее российский президент Владимир Путин рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.

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