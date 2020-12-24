Власти Тверской области объявили 31 декабря выходным днем для государственных служащих, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Выходной день объявлен для служащих исполнительных органов государственной власти. При этом рабочий день перенесен на 26 декабря. Для сотрудников других предприятий и организаций работодателям рекомендовано также сделать 31 декабря выходным днем», – указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем. Он отметил, что на федеральном уровне принять инициативу уже не получится, но рекомендовал главам регионов принять соответствующие акты.

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