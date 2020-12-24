Псковская область объявила 31 декабря выходным

Власти Псковской области объявили 31 декабря выходном днем для государственных служащих, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Сегодня подписал указ о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря (за счет рабочей субботы) для работников исполнительных органов власти области и региональных государственных и подведомственных организаций. Для всех остальных действуют соответствующие рекомендации», – написал Ведерников.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем. Он отметил, что на федеральном уровне принять инициативу уже не получится, но рекомендовал главам регионов принять соответствующие акты.

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