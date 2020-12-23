Минобороны развернет два госпиталя для пациентов с коронавирусом в Крыму

Министерство обороны развернет два военных госпиталя для пациентов с коронавирусом в Крыму, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.»

По просьбе Сергея Валерьевича (Аксенова, главы Республики Крым) в ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развернуты два госпиталя министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал Путин.

Президент добавил, что в настоящий момент на полуострове растет число заражений.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 78 млн заболевших, 55 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,9 млн человек с COVID-19.

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