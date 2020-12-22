Москвичам рассказали о погоде в последние дни 2020 года

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в последние дни 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в это время прогнозируются обильные снегопады. В начале следующей недели, подчеркнул синоптик, будет солнечно.

Кроме того, по его словам, температура воздуха может достигать -7°C — -10°C. При этом вечером столбики термометров опустятся до -10°C — -15°C.

«В последние дни уходящего года возможны еще один – два небольших снегопада и смягчение температуры воздуха до комфортных показателей», — добавил Тишковец.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.