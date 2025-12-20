Олимпийский чемпион рассказал, ждет ли он успехов от биатлонистов в случае допуска

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не ждет от российских биатлонистов серьезных успехов в случае допуска на международные соревнования, передает «Советский спорт».

«Могу сказать, что если наши биатлонисты вернутся на международные турниры, серьёзных результатов от них ждать будет сложно», — сказал Тихонов.

5 декабря президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что Спортивный арбитражный суд в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

