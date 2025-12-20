На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег

В регионах Саудовской Аравии неожиданно выпал снег
В регионах Саудовской Аравии впервые за десятилетия выпал снег, сообщает Anadolu.

В материале уточняется, что это произошло на северо-западе и в центре страны 18 декабря. Местные СМИ назвали выпадение снега в Эр-Рияде и окрестностях «редким явлением». А телеканал Al Arabiya счел это «историческим» событием, имея в виду слухи, что такого не бывало уже примерно 30 лет.

Перед снегопадом синоптики предупредили о резком понижении температуры. Кроме того, в некоторых районах страны были объявлены красный и оранжевый уровни погодной опасности из-за града и сильных гроз, добавляет агентство.

«В арабских странах наблюдается сильная погодная депрессия (сравнительно низкое атмосферное давление. — «Газета.Ru»), сопровождающаяся похолоданием и проливными дождями, в ряде районов идут снегопады», — говорится в статье.

Во вторник, 9 декабря, на Украине выпал первый снег. Им засыпало улицы в Днепре, Полтаве, Харькове и Запорожье.

Ранее в Госдуме осудили водителей, не сменивших летнюю резину.

