Район Курской области обесточен после атаки БПЛА

В Курской области 5 тыс. жителей остались без света после атаки дрона

БПЛА атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Чиновник уточнил, что после налета дрона без электроснабжения остались около 5 тыс. жителей Курского района. Энергетики скоро приступят к ремонту и сделают все возможное для возвращения света в дома. Хинштейн отметил, что держит ситуацию на контроле.

В начале недели губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ракетном ударе по Белгороду. Из-за атаки был нанесен серьезный урон городской инженерной инфраструктуре, однако никто не пострадал.

В квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме были повреждены стекла. После удара ВСУ по Белгороду в одном из районов города произошло задымление, в десятках жилых домов тоже пропало электричество.

Ранее в Киеве на концерте Макса Барских пропал свет.