Президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в Санкт-Петербург

Жапаров прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным и встречу лидеров СНГ

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Санкт-Петербург, где пройдут заседание Высшего евразийского экономического совета и неформальная встреча лидеров стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Пулково города Санкт-Петербург. Садыра Жапарова встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в ходе рабочей поездки президент Киргизии проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

При этом в рамках мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге, планируется обсудить актуальные вопросы евразийской экономической интеграции и углубления финансового сотрудничества. Также участники уделят время обсуждению кооперации в сфере энергетики и определят приоритеты взаимодействия по линии СНГ. Ожидается, что по итогам визита Жапарова в РФ будут приняты ряд решений и документов в рамках повестки заседания Высшего евразийского экономического совета.

6 декабря Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии, в ходе которого стороны подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между странами. Кроме того, российский лидер поздравил зарубежного коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Ранее президент РФ принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в столице Киргизии.