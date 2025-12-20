Тренер сборной России о Большунове: скоро все это пройдет

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александру Большунову нужно набрать спортивную форму, передает Sport24.

«Когда мы сможем увидеть прежнего Сан Саныча? Думаю, в скором будущем все это пройдет. Ему нужно набрать спортивную форму, чтобы психологически он смог восстановиться, наладить свой внутренний мир. Тогда все придет», — сказал Бородавко.

29 ноября Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Ранее Большунов отказал журналисту Михаилу Гореванову в интервью.