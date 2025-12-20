На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер сборной России о Большунове: скоро все это пройдет

Владимир Трефилов/РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александру Большунову нужно набрать спортивную форму, передает Sport24.

«Когда мы сможем увидеть прежнего Сан Саныча? Думаю, в скором будущем все это пройдет. Ему нужно набрать спортивную форму, чтобы психологически он смог восстановиться, наладить свой внутренний мир. Тогда все придет», — сказал Бородавко.

29 ноября Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Ранее Большунов отказал журналисту Михаилу Гореванову в интервью.

Зимние виды спорта
