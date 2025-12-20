Дорога к месту взрыва в Химках перекрыта

Дорогу к месту взрыва в Химках перекрыли, передает РИА Новости.

Как отмечается, на месте детонации работают следователи.

Взрыв произошел 20 декабря во дворе одного из домов в Банном переулке в микрорайоне Сходня. При детонации пиротехнического устройства 12-летний подросток получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме него, пострадали еще один несовершеннолетний и находившаяся поблизости 51-летняя женщина. СК возбудил уголовное дело. В полиции назвали предварительной причиной взрыва неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Telegram-канал Baza выяснил, что в портфеле подростка детонировал регенеративный патрон. На это указывают травмы спины юноши. Такой патрон — ключевой элемент изолирующих противогазов, обеспечивающий кислородом и поглощающий углекислый газ из выдыхаемого воздуха. Некоторые добавляют в них горючее в надежде получить «красивый взрыв».

SHOT узнал, что пострадавшие юноши были диггерами. Последние несколько лет они систематически исследовали заброшенные объекты. В ходе этих вылазок подростки находили или приобретали патроны для противогазов и другие предметы, которые затем приводили в действие.

Ранее в руках у подростка взорвалась полученная от друга петарда.