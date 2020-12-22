В Москве мужчина попытался ограбить банк

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В Москве на Зацепском валу мужчина попытался ограбить банк, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

По предварительным данным, вооруженный мужчина зашел в банк и потребовал передать ему деньги.

«Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв», — говорится в сообщении.

В настоящий момент его разыскивают полицейские.

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