Роспотребнадзор призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса, пишет РИА «Новости».

Она также подчеркнула, что российский препарат эффективен против всех мутаций коронавируса.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,8 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин попросил Собянина оказать поддержку регионам в борьбе с COVID-19

— Попова заявила, что в России «британский» штамм коронавируса не обнаружен

— В Роспотребнадзоре рассказали о эпидемиологической ситуации в России