Две трети россиян назвали уходящий год трудным

Две трети россиян (66%) назвали уходящий год трудным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

По мнению 30% жителей России, год выдался очень плохим, а для 36% он оказался скорее трудным.

При этом 33% соотечественников остались довольны уходящим годом, 29% считают его хорошим, а очень удачным 2020 год назвали 4% опрошенных.

Что касается ожиданий на 2021 год, то 70% россиян выразили надежду, что для них лично и их семей он станет лучше. Однако каждый четвертый россиян (25%) не ждет ничего хорошего от наступающего года.

Опрос был проведен в ноябре-декабре среди 1 600 жителей России в возрасте от 18 лет.

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