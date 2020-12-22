В Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь на Марсовом поле
Анна Светлова
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Уголовное дело об осквернении мемориала возбуждено в Санкт-Петербурге после того, как двое неизвестных потушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по городу и Ленинградской области.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Осквернение сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением»)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время продолжается розыск правонарушителей.
Ранее сообщалось, что две 13-летние девочки-подростки потушили снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
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