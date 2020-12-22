В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в домовом чате

В Подмосковье ссора в домовом чате закончилась стрельбой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Истра. Пьяные соседи разругались в чате дома, после чего 57-летний отец и его 37-летний сын решили спуститься к другому жильцу, чтобы обсудить конфликт лично.

В результате сосед открыл стрельбу из травматического оружия. Мужчина был ранен в левое предплечье, а его сын — в грудь, они были госпитализированы.

Пострадавшие утверждают, что сосед начал стрелять, как только они спустились к нему на этаж. При этом другая сторона конфликта утверждает, что пьяные отец и сын избили жильца дома, после чего ему пришлось открыть стрельбу.

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