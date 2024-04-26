Блогера-самбиста с Украины задержали за нападения на жителей Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержали блогера-самбиста, который подозревается в нападении на горожан на камеру. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 17-летний молодой человек наносил телесные повреждения неустановленным гражданам, при этом применяя предметы, используемые в качестве оружия. Тем самым он противопоставлял себя обществу, демонстрируя пренебрежение к нормам поведения и морали. Свои действия он снимал на камеру мобильного телефона и выкладывал в интернет.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В ближайшее время его доставят к следователю регионального следственного управления для допроса.

Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщает, что самбист является уроженцем Украины. Предварительно, от действий молодого человека пострадали более 50 человек, а также он подозревается в связях с наркошопами, для которых мог заниматься выбиванием долгов.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина разбила стекла у 25 автомобилей.