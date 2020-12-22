Врач рассказала, как лучше встретить Новый год в пандемию коронавируса

Для снижения рисков заболевания коронавирусом следует провести новогодние праздники в семейном кругу, а не приглашать друзей. Такое мнение выразила главный врач поликлиники №2 города Москвы Наталья Шиндряева в интервью агентству «Москва».

«Не нужно приглашать дальних родственников и друзей. Даже если это выезд за город — на дачу, в коттедж, то только с узким кругом людей, с которыми вы постоянно общаетесь», — порекомендовала специалист.

По ее словам, встретить Новый год лучше в малолюдных местах, а в выходные дни предпочтение вовсе следует отдать дому, восстановить режим сна, питания. Специалист также предложила заняться спортом на открытом воздухе, к примеру, покататься на коньках.

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