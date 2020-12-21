В Ростове-на-Дону женщина умерла около школы

В Ростове-На-Дону возле одной из школ нашли тело пожилой женщины, сообщается на сайте Следственного комитета по Ростовской области.

«В следственный отдел по Первомайскому району поступило сообщение об обнаружении 21 декабря 2020 года тела 61-летней женщины около одной из школ города», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что признаков насильственной смерти на теле умершей не обнаружили.

СК проводит проверку по данному факту.

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