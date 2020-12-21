РФПИ: вакцина «Спутник V» эффективна против «британской» мутации коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна и против новой мутации вируса, обнаруженной в Британии и других странах Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов», — сказал Дмитриев в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что «Спутник V» уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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