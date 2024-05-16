Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу на парковке петербургского «Сити Молла»

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на парковке ТРК «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Им оказался бизнесмен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Стрелка на парковке у «Сити Молла» задержали — это 34-летний индивидуальный предприниматель из Армении Овик Кочарян. По уголовному делу о хулиганстве с применением оружия его уже поместили в ИВС. Скоро агрессору изберут меру пресечения», — говорится в сообщении.

До этого в сети появилось видео, на котором видно, как в Санкт-Петербурге водитель черного Li Auto стреляет в мужчину на парковке у торгового центра «Сити Молл». Ролик сняла на камеру спутница пострадавшего. В ходе конфликта автомобилист пытался остановить мужчину за рулем черного Li Auto, однако тот не выходил из машины и чуть не наехал на своего оппонента. В какой-то момент водитель внедорожника вышел из салона и открыл стрельбу. Он сделал четыре выстрела в мужчину, пытавшегося заблокировать ему проезд.

Водитель черного внедорожника Lixiang, который несколько раз выстрелил в мужчину у ТЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода. Водитель регулярно нарушал ПДД, в том числе проезжал на запрещающие знаки и превышал скорость. Большинство из них оплачено. За минувший апрель водитель получил 25 штрафов.

Ранее сообщалось, что Следком повторно возбудит уголовное дело из-за стрельбы на парковке в Петербурге.