Си Цзиньпин оценил стойкость России и КНР перед переменчивой международной ситуацией

Отношения России и Китая выдержали испытания переменчивой международной обстановкой. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине.

По его словам, РФ и КНР стали эталоном отношений между крупными державами.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине продлились 2,5 часа. Владимир Путин во время беседы с Си Цзиньпином в узком составе заявил, что сотрудничество РФ и КНР не является конъюнктурным и не направлено против кого-либо.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России.