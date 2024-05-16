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Вышел первый трейлер приквела «Дюны»

Вышел трейлер «Дюна: Пророчество»

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Warner Bros.

Maх опубликовал трейлер сериала «Дюна: Пророчество», основанного на книге Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны». Видео опубликовано на YouTube.

События в этом сериале разворачиваются за 10 тысяч лет до появления Пола Атрейдеса. В сюжете «Пророчества» члены тайного женского ордена «Бене Гессерит» приобретают уникальные навыки благодаря долголетним тренировкам. Их главная цель — создание суперментата, живого компьютера, обладающего способностями предвидения.

В сериале снялись Оливия Уильямс, Камилла Бипут, Сара Лам, Эмили Уотсон, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хюстон и Хлоя Лиа.

Премьера «Дюна: Пророчество» запланирована на осень текущего года на платформе Max.

До этого сообщалось, что звезда «Сумерек» вернется в вампирском инди-фильме от режиссера «Мэнди». Фильм расскажет о супружеской паре Рауле (Айзек) и Алексе (Стюарт), которая каждый вечер покидает роскошные апартаменты и погружается в ночную жизнь Лос-Анджелеса 80-х годов. Однажды герои встречают таинственную женщину, которая вовлекает их в сюрреалистичный мир гламура, гедонизма и насилия.

В апреле стало известно о том, что стартовали съемки «Милосердия» Бекмамбетова с Праттом и Фергюсон.

Ранее «Дюна 2» обошла первую часть по сборам и приблизилась к $500 миллионам.

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