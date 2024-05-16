Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит полученных дипломов этой степени

В рамках предстоящей реформы высшего образования (2025 г.) исключение степени бакалавра не повлияет на дипломы существующих и будущих обладателей этой степени. Такое заявление сделал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в интервью ТАСС.

При этом глава ведомства Валерий Фальков рассказал на выступлении в Госдуме, что новая система упразднит термин «бакалавр» и будет разделять высшее образование на базовое и специализированное.

«Реформа не ущемляет тех, кто получил или получает степень бакалавра. Их дипломы останутся ценными, так как приобретенные знания не теряют актуальности. Новая система станет новым этапом в развитии системы отечественного образования», — пояснил Могилевский.

Президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта реформы высшего образования (2023-2026 гг.) в ряде вузов. Новая система включает базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное образование в аспирантуре. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку.

Сроки обучения в итоге будут такими: базовое высшее образование — 4-6 лет, специализированное — 1-3 года.

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