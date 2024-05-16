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Илан Шор получил российский паспорт

Молдавский оппозиционер Илан Шор получил российский паспорт

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Максим Блинов/РИА Новости

Молдавский оппозиционный политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор получил российский паспорт. Об этом он сказал в интервью блогеру в программе «Стас Ай, Как Просто!».

В конце апреля молдавские оппозиционные партии на форуме в Москве договорились о создании политического блока под названием «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в Европейский союз осенью 2024 года в Молдавии.

Участники блока вознамерились выставить единого кандидата на пост главы государства, развивать связи с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), бороться с давлением Кишинева.

Официальные власти Молдавии заподозрили побывавших в Москве политиков в государственной измене и устроили им многочасовые допросы по прибытии на родину.

Евросоюз ввел в отношении Шора санкции. 15 мая сообщалось, что адвокаты оппозиционера подали заявление в суд ЕС против введенных санкций.

Ранее Минюст Молдавии потребовал ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс».

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