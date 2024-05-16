Появились подробности по делу о крупной взятке кадровику Минобороны

Бизнесмену Леву Мартиросяну, который подозревается в даче взятки начальнику главного управления кадров министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, принадлежат два отеля, столовая и продуктовый магазин в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости.

В реестре гостиниц и иных средств размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации индивидуальный предприниматель Мартиросян указан как владелец гостиницы «Рай» на улице Братьев Игнатовых.

Сотрудница отеля назвала своего начальника замечательным и ответственным человеком, к которому никогда не было претензий от персонала. Отель продолжает работать.

По данным СК, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в соцсетях появилось видео передачи взятки Кузнецову.