Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке, они не имеют возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с родственниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в подполье.

Сообщается, что призывников доставляют на территорию бывшей автошколы, где до нее находился вытрезвитель.

«Держат призывников в одной большой клетке. Их содержат без соблюдения даже элементарных гигиенических норм», — говорится в сообщении.

Днем 15 мая командир отряда партизан «Херсонское сопротивление» заявил, что в Херсоне находятся около двух тысяч украинских военных, остальные силы Вооруженных сил Украины сосредоточены в пригороде.

До этого подпольщики рассказали, что украинские власти намерены мобилизовать в Херсоне как можно больше мужчин, для чего в город присланы военкомы из западных областей страны. По их словам, Киев осознает перспективы скорой сдачи города, в связи с чем хочет «успеть выжать максимум, позабирать на фронт всех мужчин».

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