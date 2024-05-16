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Шойгу рассказал о главной задаче на новом посту

Шойгу: СВО остается главной задачей на посту секретаря Совбеза РФ

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Проведение специальной военной операции и обеспечение достижения ее целей является главной задачей на посту секретаря Совета безопасности РФ. Об этом в Пекине заявил секретарь Совбеза России журналисту Павлу Зарубину.

«Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов. Это, кончено, вооружения и военная техника», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос о его главных задачах на новой должности.

До этого президент России Владимир Путин заявил в рамках совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, что бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ.

Путин также поблагодарил секретаря Совета безопасности России и экс-министра обороны страны Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил (ВС).

Ранее Путин оценил работу Шойгу на посту министра обороны РФ.

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