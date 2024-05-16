Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные США установили временный пирс в секторе Газа

CENTCOM: американские военные установили временный пирс в секторе Газа

close
100%
Mahmoud Issa/Reuters

Американские военные установили временный пирс в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в аккаунте в X.

Отмечается, что пирс был установлен 16 мая около 07:40 часов мск. Во время установки конструкции американские войска не находились на территории сектора Газа.

«Сотрудники Центрального командования США, занимающиеся обеспечением доставки гуманитарной помощи жителям Палестины, закрепили временный пирс на берегу в секторе Газа», — говорится в сообщении.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC говорил, что Израиль допускает продолжение своей военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США.

Израильский премьер признал наличие разногласий с США по действиям в Рафахе, однако заявил, что усилия Израиля необходимы, «чтобы обеспечить свое выживание и свое будущее».

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами