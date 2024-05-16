Военные США установили временный пирс в секторе Газа

Американские военные установили временный пирс в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в аккаунте в X.

Отмечается, что пирс был установлен 16 мая около 07:40 часов мск. Во время установки конструкции американские войска не находились на территории сектора Газа.

«Сотрудники Центрального командования США, занимающиеся обеспечением доставки гуманитарной помощи жителям Палестины, закрепили временный пирс на берегу в секторе Газа», — говорится в сообщении.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC говорил, что Израиль допускает продолжение своей военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США.

Израильский премьер признал наличие разногласий с США по действиям в Рафахе, однако заявил, что усилия Израиля необходимы, «чтобы обеспечить свое выживание и свое будущее».

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.