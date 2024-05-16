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Си Цзиньпин высказался о возможном урегулировании кризиса на Украине

Си: КНР и РФ считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине

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Павел Быркин/РИА Новости

Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого передает ТАСС.

Он также отметил, что Пекин надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте.

Также председатель КНР сказал, что отношения России и Китая выдержали испытания переменчивой международной обстановкой.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Пекине продлились 2,5 часа. Владимир Путин во время беседы с Си Цзиньпином в узком составе заявил, что сотрудничество РФ и КНР не является конъюнктурным и не направлено против кого-либо.

Российская Федерация и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский.

Ранее Москва и Пекин приняли решение об углублении всеобъемлющего партнерства.

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